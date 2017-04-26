Джере победил Троицки и вышел в четвертьфинал в Будапеште

Вторая ракетка турнира в Будапеште Иво Карлович в трех сетах переиграл Дамира Джумхура из Боснии – 6:1, 3:6, 6:4. Серб Ласло Джере взял верх над своим соотечественником Виктором Троицки – 7:5, 6:2. Добавим, что Джере в финале квалификации переиграл Евгения Донского, а в первом круге основной сетки – Даниила Медведева.
Будапешт (Венгрия)
Турнир ATP Hungarian Open
Призовой фонд 482 060 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Джере (Сербия, Q) – Троицки (Сербия, 7) – 7:5, 6:2
Карлович (Хорватия, 2) – Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:1, 3:6, 6:4