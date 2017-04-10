Джере, Албот и Робредо вышли во второй круг турнира в Марракеше

Испанец Томми Робредо переиграл украинца Сергея Стаховского в матче первого круга турнира в Марракеше. Также сегодня Раду Албот одолел Николаса Альмагро, Ласло Джере взял верх над Мартином Клижаном, а Ян-Леннард Штруфф обыграл Таро Даниэля.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Албот (Молдавия) - Альмагро (Испания) - 7:6 (8:6), 6:3

Робредо (Испания) - Стаховский (Украина, Q) - 6:4, 6:4

Джере (Сербия, Q) - Клижан (Словакия) - 7:6 (7:3), 6:3

Штруфф (Германия) - Даниэль Т. (Япония, Q) - 4:6, 6:3, 6:1