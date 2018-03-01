18:23 1 марта | Теннис — ATP

Джазири обыграл Циципаса на пути к полуфиналу в Дубае


Представитель Туниса Малек Джазири вышел в полуфинал турнира в Дубае. Со счетом 6:4, 3:6, 6:3 он победил грека Стефаноса Циципаса. Джазири выполнил 24 удара навылет и допустил 20 ошибок, показатели его соперника – 21 и 21 соответственно. В полуфинале представитель Туниса встретится с Роберто Баутиста-Агутом

Дубай (ОАЭ) 

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 623 485 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Малек Джазири (Тунис, WC) - Стефанос Циципас (Греция, WC) - 6:4, 3:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/dubai/2018/

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