Джазири обыграл Циципаса на пути к полуфиналу в Дубае

Представитель Туниса Малек Джазири вышел в полуфинал турнира в Дубае. Со счетом 6:4, 3:6, 6:3 он победил грека Стефаноса Циципаса. Джазири выполнил 24 удара навылет и допустил 20 ошибок, показатели его соперника – 21 и 21 соответственно. В полуфинале представитель Туниса встретится с Роберто Баутиста-Агутом.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Малек Джазири (Тунис, WC) - Стефанос Циципас (Греция, WC) - 6:4, 3:6, 6:3