Донской взял у Штруффа всего четыре гейма в первом круге Roland Garros

Немец Ян-Леннард Штруфф обыграл россиянина Евгения Донского в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 6:3, 6:0.
Следующим соперником Штруффа станет победитель матча Адриан Маннарино – Стив Джонсон.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 6:1, 6:3, 6:0
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
За Арсеналий с децтва!))
Читалось.))
15:23
Алехандрохорс
Абсолютно безвольно. Прав Чесноков. Донской сейчас - ни о чём (. Позорная игра с игроком, где разница рейтинга всего 8 позиций.
15:20