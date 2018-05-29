Донской взял у Штруффа всего четыре гейма в первом круге Roland Garros

Немец Ян-Леннард Штруфф обыграл россиянина Евгения Донского в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 6:3, 6:0.

Следующим соперником Штруффа станет победитель матча Адриан Маннарино – Стив Джонсон.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 6:1, 6:3, 6:0