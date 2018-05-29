14:58 | Теннис — ATP

Донской взял у Штруффа всего четыре гейма в первом круге Roland Garros

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Немец Ян-Леннард Штруфф обыграл россиянина Евгения Донского в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 6:3, 6:0.

Следующим соперником Штруффа станет победитель матча Адриан МаннариноСтив Джонсон.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 6:1, 6:3, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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За Арсеналий с децтва!))

Читалось.))

15:23

Алехандрохорс

Абсолютно безвольно. Прав Чесноков. Донской сейчас - ни о чём (. Позорная игра с игроком, где разница рейтинга всего 8 позиций.

15:20

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