Донской вышел во второй круг турнира в Умаге

Российский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира в Умаге обыграл итальянца Паоло Лоренци - 6:3, 6:4. В следующем раунде он встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - Паоло Лоренци (Италия) - 6:3, 6:4

Душан Лайович (Сербия) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 7:5, 6:2

Робин Хаасе (Голландия, 6) - Рожериу Дутра Силва (Бразилия, Q) - 4:6, 7:5, 6:3