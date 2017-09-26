Донской вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне

В матче первого круга турнира в Шэньчжэне россиянин Евгений Донской обыграл австралийца Акиру Сантиллана со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (7:5).
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир ATP Shenzhen Open
Призовой фонд 666 960 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
ДОНСКОЙ (Россия) – Сантиллан (Австралия, WC) – 3:6, 6:2, 7:6 (7:5)
Янг (США, 8) – Кун (Испания, WC) – 7:5, 7:6 (7:4)
Лацко (Словакия, Q) – Гранольерс (Испания) – 6:3, 6:4
Чжан Чжичжень (Китай, Q) – Дутра Силва (Бразилия) – 6:4, 6:1
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