Донской вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне

В матче первого круга турнира в Шэньчжэне россиянин Евгений Донской обыграл австралийца Акиру Сантиллана со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (7:5).

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир ATP Shenzhen Open

Призовой фонд 666 960 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ДОНСКОЙ (Россия) – Сантиллан (Австралия, WC) – 3:6, 6:2, 7:6 (7:5)

Янг (США, 8) – Кун (Испания, WC) – 7:5, 7:6 (7:4)

Лацко (Словакия, Q) – Гранольерс (Испания) – 6:3, 6:4

Чжан Чжичжень (Китай, Q) – Дутра Силва (Бразилия) – 6:4, 6:1