Донской вышел во второй круг турнира в Пуне, отыграв четыре матчбола у Андухара

Россиянин Евгений Донской победил аргентинца Пабло Андухара в первом круге турнира в индийской Пуне. По ходу встречи у восьмого номера "посева" было четыре матчбола, но Донской смог отыграться и вырвал победу. Его соперником во втором круге станет победитель матча Феликса Оже-Альяссима из Канады и хорвата Иво Карловича.

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 527 880 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Евгений Донской (Россия) - Пабло Андухар (Испания, 8) - 6:3, 5:7, 7:6 (8:6)