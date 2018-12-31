Донской вышел во второй круг турнира в Пуне, отыграв четыре матчбола у Андухара

Россиянин Евгений Донской победил аргентинца Пабло Андухара в первом круге турнира в индийской Пуне. По ходу встречи у восьмого номера "посева" было четыре матчбола, но Донской смог отыграться и вырвал победу. Его соперником во втором круге станет победитель матча Феликса Оже-Альяссима из Канады и хорвата Иво Карловича.
Пуна (Индия)
Турнир ATP Tata Open Maharashtra
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Евгений Донской (Россия) - Пабло Андухар (Испания, 8) - 6:3, 5:7, 7:6 (8:6)
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