Донской вышел во второй круг турнира в Мадриде

Россиянин Евгений Донской в первом круге турнира в Мадриде обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 5:7, 6:4, 7:6 (7:3).

Во втором круге Донской встретится с немцем Александром Зверевым.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Евгений ДОНСКОЙ (Россия, Q) - Стефанос Циципас (Греция, WC) - 5:7, 6:4, 7:6 (7:3)

Роберто Баутиста Агут (Испания, 11) - Джаред Дональдсон (США) - 6:7 (3:7), 6:4, 6:4

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Юити Сугита (Япония) - 6:4, 6:3

Леонардо Майер (Аргентина) - Фабио Фоньини (Италия, 16) - 6:3, 6:4

Робин Хаасе (Голландия) - Чон Хен (Корея) - 6:2, 6:0