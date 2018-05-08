15:59 | Теннис — ATP

Донской вышел во второй круг турнира в Мадриде


Россиянин Евгений Донской в первом круге турнира в Мадриде обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 5:7, 6:4, 7:6 (7:3).

Во втором круге Донской встретится с немцем Александром Зверевым.

Мадрид (Испания) 

Турнир ATP Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 200 860 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Евгений ДОНСКОЙ (Россия, Q) - Стефанос Циципас (Греция, WC) - 5:7, 6:4, 7:6 (7:3)

Роберто Баутиста Агут (Испания, 11) - Джаред Дональдсон (США) - 6:7 (3:7), 6:4, 6:4

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Юити Сугита (Япония) - 6:4, 6:3

Леонардо Майер (Аргентина) - Фабио Фоньини (Италия, 16) - 6:3, 6:4

Робин Хаасе (Голландия) - Чон Хен (Корея) - 6:2, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/madrid/2018/

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