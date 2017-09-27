Донской уступил Гоффену во втором круге турнира в Шэньчжэне

Российский теннисист Евгений Донской проиграл бельгийцу Давиду Гоффену во втором круге турнира в Шэньчжэне. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:7 (5:7), 3:6. В следующем раунде Гоффен сыграет с победителем матча Дональд Янг (США) – Жереми Шарди (Франция).

Отметим, Донской был последним россиянином на турнире.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир ATP Shenzhen Open

Призовой фонд 666 960 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гоффен (Бельгия, 2) – ДОНСКОЙ (Россия) – 7:6 (7:5), 6:3

Лааксонен (Швейцария) – Копил (Румыния) – 4:6, 6:4, 6:3

Чжан Чжичжень (Китай, Q) – Лоренци (Италия, 4) – 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Первый круг

Джумхур (Босния и Герцеговина, 6) – Миллмэн (Австралия) – 6:4, 7:5