Россиянин Евгений Донской проиграл во втором круге турнира в Хертогенбосе французу Ришару Гаске со счетом 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Следующим соперником Гаске станет победитель встречи Стефанос Циципас (Греция) – Малек Джазири (Тунис).

Хертогенбос (Голландия)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 612 755 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Ришар Гаске (Франция, 2) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 6:2, 6:2

Гвидо Пелья (Аргентина) - Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) - 7:6(7:4), 6:3

Фелисиано Лопес (Испания, 8) - Жиль Симон (Франция) - 7:6(8:6), 6:4