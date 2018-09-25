Донской проиграл в первом круге турнира ATP в Чэнду

Россиянин Евгений Донской не смог выйти во второй круг турнира ATP в Чэнду (Китай). Тенниссист уступил австралийцу Мэттью Эбдену - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 070 040 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мэттью Эбден (Австралия, 6) - Евгений Донской (Россия) - 6:3, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада) - У Ибин (Китай, WC) - 6:3, 6:7 (2:7), 6:1

Сэм Керри (США) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 7:6 (8:6), 6:1

Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) - Миша Зверев (Германия) - 6:3, 2:0 отказ 2-го