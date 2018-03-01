Донской проиграл в четвертьфинале турнира в Дубае

Россиянин Евгений Донской не сумел выйти в полуфинал турнира в Дубае. Со счетом 1:6, 2:6 он уступил сербу Филипу Краиновичу. Донской чисто выиграл 17 мячей и допустил 22 ошибки, аналогичные показатели Краиновича – 22 и 23 соответственно. В полуфинале сербский теннисист сыграет с французом Лукасом Пуйе.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Филип Краинович (Сербия, 7) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 6:1, 6:2