22:17 1 марта | Теннис — ATP

Донской проиграл в четвертьфинале турнира в Дубае


Россиянин Евгений Донской не сумел выйти в полуфинал турнира в Дубае. Со счетом 1:6, 2:6 он уступил сербу Филипу Краиновичу. Донской чисто выиграл 17 мячей и допустил 22 ошибки, аналогичные показатели Краиновича – 22 и 23 соответственно. В полуфинале сербский теннисист сыграет с французом Лукасом Пуйе

Дубай (ОАЭ) 

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Филип Краинович (Сербия, 7) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/dubai/2018/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!