Донской проиграл Троицки в Будапеште

Россиянин Евгений Донской в двух сетах уступил сербу Виктору Троицки в первом круге турнира ATP в Будапеште. В следующем раунде Троицки встретится с соотечественником Ласло Джере, которому Донской проиграл в квалификации, но потом получил статус "лаки-лузера".

В другом поединке представитель Казахстана Михаил Кукушкин не смог одолеть итальянца Паоло Лоренци. А словак Мартин Клижан победил немца Максимилиана Мартерера.

Будапешт (Венгрия)

Турнир ATP Hungarian Open

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Троицки (Сербия, 7) – ДОНСКОЙ (Россия, LL) – 6:1, 6:2

Клижан (Словакия) – Мартерер (Германия, Q) – 6:2, 6:3

Лоренци (Италия, 6) – Кукушкин (Казахстан) – 6:4, 7:5