Донской проиграл Тиму в Дохе

Россиянин Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг турнира ATP в Дохе. В первом раунде он в двух сетах уступил австрийцу Доминику Тиму. Следующий соперник Тима определится в дуэли словенца Альяжа Бедене и тунисца Малека Джазири.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 286 675 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тим (Австрия, 1) – ДОНСКОЙ (Россия) – 7:6 (7:3), 6:3
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Serenky25
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