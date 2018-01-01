Донской проиграл Тиму в Дохе

Россиянин Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг турнира ATP в Дохе. В первом раунде он в двух сетах уступил австрийцу Доминику Тиму. Следующий соперник Тима определится в дуэли словенца Альяжа Бедене и тунисца Малека Джазири.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 286 675 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тим (Австрия, 1) – ДОНСКОЙ (Россия) – 7:6 (7:3), 6:3