Донской проиграл Лацко в первом круге турнира в Софии

Россиянин Евгений Донской не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Софии. Со счетом 4:6, 4:6 он проиграл словаку Лукашу Лацко. Матч продолжался 1 час 19 минут. Донской выполнил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и ни разу не добрался до брейк-пойнтов. Лацко во втором круге встретится с победителем пары Йозеф Ковалик (Словакия) – Раду Албот (Молдова).
София (Болгария)
Турнир ATP Diema Extra Sofia Open
Призовой фонд 501 345 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Лукаш Лацко (Словакия) – Евгений ДОНСКОЙ (Россия, 8) – 6:4, 6:4
Дополнительная информация
Материалы других СМИ