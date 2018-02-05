Донской проиграл Лацко в первом круге турнира в Софии

Россиянин Евгений Донской не сумел выйти во второй круг турнира ATP в Софии. Со счетом 4:6, 4:6 он проиграл словаку Лукашу Лацко. Матч продолжался 1 час 19 минут. Донской выполнил шесть эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и ни разу не добрался до брейк-пойнтов. Лацко во втором круге встретится с победителем пары Йозеф Ковалик (Словакия) – Раду Албот (Молдова).

София (Болгария)

Турнир ATP Diema Extra Sofia Open

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лукаш Лацко (Словакия) – Евгений ДОНСКОЙ (Россия, 8) – 6:4, 6:4