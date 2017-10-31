Донской проиграл Эдмунду на старте турнира в Париже

Российский теннисист Евгений Донской уступил аргентинцу Кайлу Эдмунду в первом круге турнира "Мастерс" в Париже. Россиянин смог взять первый сет, однако проиграл два последующих – 7:5, 6:7 (7:9), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.
Во втором круге Эдмунд сыграет с победителем матча Пьер-Юге Эрбер (Франция) – Фелисиано Лопес (Испания).
В другой встрече аргентинец Диего Шварцман победил серба Виктора Троицки и теперь сыграет с французом Ришаром Гаске.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 4 273 775 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эдмунд (Великобритания) - ДОНСКОЙ (Россия, LL) - 5:7, 7:6 (9:7), 6:3
Шварцман (Аргентина) – Троицки (Сербия) – 6:3, 6:4
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