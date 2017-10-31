Донской проиграл Эдмунду на старте турнира в Париже

Российский теннисист Евгений Донской уступил аргентинцу Кайлу Эдмунду в первом круге турнира "Мастерс" в Париже. Россиянин смог взять первый сет, однако проиграл два последующих – 7:5, 6:7 (7:9), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

Во втором круге Эдмунд сыграет с победителем матча Пьер-Юге Эрбер (Франция) – Фелисиано Лопес (Испания).

В другой встрече аргентинец Диего Шварцман победил серба Виктора Троицки и теперь сыграет с французом Ришаром Гаске.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эдмунд (Великобритания) - ДОНСКОЙ (Россия, LL) - 5:7, 7:6 (9:7), 6:3

Шварцман (Аргентина) – Троицки (Сербия) – 6:3, 6:4