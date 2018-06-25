Донской проиграл Беранкису в Анталье

Россиянин Евгений Донской не смог пробиться во второй круг турнира в Анталье. Он уступил Рикардасу Беранкису.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya

Призовой фонд 426 145 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Пьер-Юге Эрбер (Франция) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 7:6 (7:5), 6:4

Рикардас Беранкис (Литва) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 6:2, 6:7 (4:7), 6:3

Юити Сугита (Япония, 7) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:4, 3:6, 6:4

Душан Лайович (Сербия, 8) - Филип Хорански (Словакия, Q) - 6:3, 6:3

Блаж Кавчич (Словения, Q) - Маркос Багдатис (Кипр) - 7:6 (7:4), 6:3

Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - Таро Даниэль (Япония, Q) - 6:4, 6:7 (7:9), 6:4

Иржи Веселы (Чехия) - Джордан Томпсон (Австралия) - 6:4, 7:6 (7:5)