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08:44 | Теннис — ATP

Донской поднялся на 7 позиций в чемпионской гонке ATP


Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Лидерство продолжает сохранять испанец Рафаэль Надаль. Вторую строчку занимает швейцарец Роджер Федерер, тройку лучших замыкает немец Александр Зверев.

Болгарин Григор Димитров поднялся с 6-го на 5-е место, с 7-й на 6-ю позицию поднялся хорват Марин Чилич. Две строчки в рейтинге потерял швейцарец Стэн Вавринка, опустившийся с 5-й на 7-ю строчку.

Лучший среди россиян Андрей Рублев улучшил свое положение – он поднялся с 34-й на 32-ю позицию. Лучший подъем среди россиян показл Евгений Донской – с 75-й на 68-ю строчку, а Андрей Кузнецов опустился с 82-го на 85-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 9 октября

1 (1*). Надаль (Испания) – 9865 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 7505

3 (3). Зверев (Германия) – 4310

4 (4). Тим (Австрия) – 3715

5 (6). Димитров (Болгария) – 3275

6 (7). Чилич (Хорватия) – 3175

7 (5). Вавринка (Швейцария) – 3150

8 (13). Гоффин (Бельгия) – 2740

9 (8). Карреньо-Буста (Испания) – 2595

10 (9). Джокович (Сербия) – 2585…

32 (34). РУБЛЕВ (Россия) – 1233...

44 (44). ХАЧАНОВ (Россия) – 1010...

62 (62). Медведев (Россия) – 717...

68 (75). ДОНСКОЙ (Россия) – 672...

85 (82). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 546

* – положение в предыдущем рейтинге

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