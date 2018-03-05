Россиянин Евгений Донской поднялся на 56-е место в чемпионской гонке ATP. На прошлой неделе Донской дошел до четвертьфинала турнира в Дубае, где проиграл сербу Филипу Крайиновичу.

Победитель турнира в Дубае испанец Роберто Баутиста-Агут взлетел на седьмое место. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро после победы на турнире в Акапулько поднялся на 28 позиций – теперь он на шестой позиции.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 5 марта

1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) – 2500

2 (2). Марин Чилич (Хорватия) – 1335

3 (3). Чхун Хён (Южная Корея) – 920

4 (6). Диего Шварцман (Аргентина) – 770

5 (4). Кайл Эдмунд (Великобритания) – 765

6 (34). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 760

7 (37). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 760

8 (5). Григор Димитров (Болгария) – 750

9 (15). Кевин Андерсон (ЮАР) – 710

10 (16). Люка Пуй (Франция) – 710

18 (18). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 430…

20 (14). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 417…

23 (20). Андрей РУБЛЕВ (РОССИЯ) – 375…

56 (96). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 212...

90 (74). Алексей ВАТУТИН (Россия) – 145

* – положение в предыдущем рейтинге