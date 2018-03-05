Россиянин Евгений Донской поднялся на 56-е место в чемпионской гонке ATP. На прошлой неделе Донской дошел до четвертьфинала турнира в Дубае, где проиграл сербу Филипу Крайиновичу.
Победитель турнира в Дубае испанец Роберто Баутиста-Агут взлетел на седьмое место. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро после победы на турнире в Акапулько поднялся на 28 позиций – теперь он на шестой позиции.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 5 марта
1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) – 2500
2 (2). Марин Чилич (Хорватия) – 1335
3 (3). Чхун Хён (Южная Корея) – 920
4 (6). Диего Шварцман (Аргентина) – 770
5 (4). Кайл Эдмунд (Великобритания) – 765
6 (34). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 760
7 (37). Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 760
8 (5). Григор Димитров (Болгария) – 750
9 (15). Кевин Андерсон (ЮАР) – 710
10 (16). Люка Пуй (Франция) – 710
18 (18). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 430…
20 (14). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 417…
23 (20). Андрей РУБЛЕВ (РОССИЯ) – 375…
56 (96). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 212...
90 (74). Алексей ВАТУТИН (Россия) – 145
* – положение в предыдущем рейтинге