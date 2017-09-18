Донской поднялся на 4 строчки в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Россиянин Евгений Донской поднялся с 78-го на 74-е место. Его соотечественник Андрей Кузнецов опустился с 83-й на 85-ю позицию.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло - лидерство продолжает сохранять испанец Рафаэль Надаль.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 18 сентября
1 (1*). Надаль (Испания) - 9365 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) - 7505
3 (3). Зверев (Германия) - 4220
4 (4). Тим (Австрия) - 3715
5 (5). Вавринка (Швейцария) - 3150
6 (6). Димитров (Болгария) - 3105
7 (7). Чилич (Хорватия) - 2995
8 (8). Карреньо Буста (Испания) - 2595
9 (9). Джокович (Сербия) - 2585
10 (10). Кэрри (США) - 2435...
34 (34). РУБЛЕВ (Россия) - 1149...
42 (41). ХАЧАНОВ (Россия) - 990...
58 (58). МЕДВЕДЕВ (Россия) - 717...
74 (78). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 556...
85 (83). ДОНСКОЙ (Россия) - 521
* - положение в предыдущем рейтинге