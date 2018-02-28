Донской отдал всего два гейма на пути в четвертьфинал турнира в Дубае

Россиянин Евгений Донской уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Со счетом 6:1, 6:1 он разгромил боснийца Дамира Джумхура. Матч продолжался всего 51 минуту. Донской выполнил один эйс и пять раз взял чужую подачу. В четвертьфинале он встретится с победителем пары Филип Краинович – Маркос Багдатис.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 623 485 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 4) - 6:1, 6:1
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shpasic
лёгкая прогулка))
18:16 28 февраля