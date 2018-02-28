17:33 28 февраля | Теннис — ATP

Донской отдал всего два гейма на пути в четвертьфинал турнира в Дубае

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Россиянин Евгений Донской уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Со счетом 6:1, 6:1 он разгромил боснийца Дамира Джумхура. Матч продолжался всего 51 минуту. Донской выполнил один эйс и пять раз взял чужую подачу. В четвертьфинале он встретится с победителем пары Филип КраиновичМаркос Багдатис

Дубай (ОАЭ) 

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 623 485 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 4) - 6:1, 6:1

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

лёгкая прогулка))

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