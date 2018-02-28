Донской отдал всего два гейма на пути в четвертьфинал турнира в Дубае

Россиянин Евгений Донской уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дубае. Со счетом 6:1, 6:1 он разгромил боснийца Дамира Джумхура. Матч продолжался всего 51 минуту. Донской выполнил один эйс и пять раз взял чужую подачу. В четвертьфинале он встретится с победителем пары Филип Краинович – Маркос Багдатис.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 4) - 6:1, 6:1