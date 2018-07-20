Донской обыграл Джумхура и вышел в 1/4 финала турнира в Умаге

Россиянин Евгений Донской обыграл боснийца Дамира Джумхура (7:6 (11:9), 3:6, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Умаге (Хорватия). Игра продолжалась два часа и 14 минут.
В следующем раунде российский теннисист сыграет с аргентинцем Марко Трунхельити.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОССИЯ) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 2) - 7:6 (11:9), 3:6, 6:4
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