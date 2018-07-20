Донской обыграл Джумхура и вышел в 1/4 финала турнира в Умаге

Россиянин Евгений Донской обыграл боснийца Дамира Джумхура (7:6 (11:9), 3:6, 6:4) во втором раунде турнира АТР в Умаге (Хорватия). Игра продолжалась два часа и 14 минут.

В следующем раунде российский теннисист сыграет с аргентинцем Марко Трунхельити.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОССИЯ) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 2) - 7:6 (11:9), 3:6, 6:4