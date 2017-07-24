Донской не прошел первый круг турнира в Гамбурге

Россиянин Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг турнира ATP в Гамбурге. В первом раунде он в двух сетах уступил хозяину корта Яну-Леннарду Штруффу. Следующий соперник немца определится в матче испанца Альберта Рамоса-Виньоласа и аргентинца Леонардо Майера.
Француз Жиль Симон в трех сетах обыграл еще одного немца Максимилиана Мартерера. Во втором раунде он встретится либо с еще одним представителем Германии Филиппом Кольшрайбером, либо с россиянином Андреем Рублевым.
Гамбург (Германия)
Турнир ATP German Tennis Championships 2017
Призовой фонд 1 499 940 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Штруфф (Германия) – ДОНСКОЙ (Россия) – 6:3, 6:4
Симон (Франция, 4) – Мартерер (Германия, WC) – 6:2, 4:6, 6:4
tryam
не донской а дно, пускай в челленджеры идет вместо Рублева
20:28