Донской и Южный проиграли в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

Россияне Евгений Донской и Михаил Южный уступили американцу Николасу Монро и австралийцу Джону-Патрику Смиту в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 4:6, 2:6.

Таким образом, российские пары завершили выступление в парном разряде на турнире.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 960 490 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Монро/Смит (США/Австралия, 2) – ДОНСКОЙ/ЮЖНЫЙ (Россия, WC) – 6:4, 6:2