Донской и Южный проиграли на старте турнира в Софии в парном разряде

Российские теннисисты Евгений Донской и Михаил Южный завершили борьбу на турнире в Софии в парном разряде. В первом круге они проиграли хорвату Николе Мектичу и австрийцу Александру Пейе со счетом 2:6, 4:6.
В одиночном разряде Донской уступил словаку Лукашу Лацко, Южный встретится с итальянцем Андреасом Сеппи.
София (Болгария)
Турнир ATP Diema Extra Sofia Open
Призовой фонд 501 345 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Никола Мектич/Александр Пейя (Хорватия/Австрия, 2) – Евгений ДОНСКОЙ/Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 6:2, 6:4
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