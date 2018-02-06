Донской и Южный проиграли на старте турнира в Софии в парном разряде

Российские теннисисты Евгений Донской и Михаил Южный завершили борьбу на турнире в Софии в парном разряде. В первом круге они проиграли хорвату Николе Мектичу и австрийцу Александру Пейе со счетом 2:6, 4:6.

В одиночном разряде Донской уступил словаку Лукашу Лацко, Южный встретится с итальянцем Андреасом Сеппи.

София (Болгария)

Турнир ATP Diema Extra Sofia Open

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Никола Мектич/Александр Пейя (Хорватия/Австрия, 2) – Евгений ДОНСКОЙ/Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 6:2, 6:4