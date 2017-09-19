Донской и Южный победили Елгина и Кудрявцева в первом круге турнира в Петербурге

Россияне Евгений Донской и Михаил Южный выиграли у соотечественников Михаила Елгина и Александра Кудрявцева в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Их соперниками станут американец Николас Монро и австралиец Джон-Патрик Смит.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 960 490 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

ДОНСКОЙ/ЮЖНЫЙ (Россия, WC) - ЕЛГИН/КУДРЯВЦЕВ (Россия, WC) - 7:6 (7:5), 3:6, 10:2