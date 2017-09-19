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22:36 | Теннис — ATP

Донской и Южный победили Елгина и Кудрявцева в первом круге турнира в Петербурге


Россияне Евгений Донской и Михаил Южный выиграли у соотечественников Михаила Елгина и Александра Кудрявцева в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Их соперниками станут американец Николас Монро и австралиец Джон-Патрик Смит.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир ATP St. Petersburg Open 

Призовой фонд 960 490 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

ДОНСКОЙ/ЮЖНЫЙ (Россия, WC) - ЕЛГИН/КУДРЯВЦЕВ (Россия, WC) - 7:6 (7:5), 3:6, 10:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2017/2/

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