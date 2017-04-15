Донской и Рублев проиграли на старте квалификации в Монте-Карло

Россияне Евгений Донской и Андрей Рублев проиграли на старте квалификации к турниру серии "Мастерс" в Монте-Карло. Донской в трех сетах уступил словаку Мартину Клижану – 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, а Рублев потерпел поражение от аргентинца Карлоса Берлока – 2:6, 3:6. Позже свои матчи в квалификации Monte-Carlo Rolex Masters проведут Михаил Южный и Андрей Кузнецов. В случае успеха за выход в основную сетку они поспорят друг с другом.

Монте-Карло (Монако)

Мужской турнир серии "Мастерс" Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Квалификация

Первый круг

Клижан (Словакия, 3) – ДОНСКОЙ (Россия) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:2

Берлок (Аргентина, 4) – РУБЛЕВ (Россия) – 6:2, 6:3