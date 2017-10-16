15:58 | Теннис — ATP

Донской и Кузнецов вышли во второй круг "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде, обыграв Кравчука и Рублева


Россияне Евгений Донской и Андрей Кузнецов пробились во второй круг "ВТБ Кубка Кремля". В первом раунде они победили своих соотечественников Константина Кравчука и Андрея Рублева со счетом 6:4, 6:3.

Соперники Донского и Кузнецова определятся в матче Дутра Силва/ЛоренциСерретани/Полманс.

Москва (Россия)

Турнир ATP Кубок Кремля

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

ДОНСКОЙ/КУЗНЕЦОВ (Россия) – КРАВЧУК/РУБЛЕВ (Россия, WC) – 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/kremlincup/2017/2/

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