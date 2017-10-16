Донской и Кузнецов вышли во второй круг "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде, обыграв Кравчука и Рублева

Россияне Евгений Донской и Андрей Кузнецов пробились во второй круг "ВТБ Кубка Кремля". В первом раунде они победили своих соотечественников Константина Кравчука и Андрея Рублева со счетом 6:4, 6:3.
Соперники Донского и Кузнецова определятся в матче Дутра Силва/Лоренци – Серретани/Полманс.
Москва (Россия)
Турнир ATP Кубок Кремля
Призовой фонд 877 580 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
ДОНСКОЙ/КУЗНЕЦОВ (Россия) – КРАВЧУК/РУБЛЕВ (Россия, WC) – 6:4, 6:3
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