Донской и Хачанов пробились во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисисты Евгений Донской и Карен Хачанов вышли во второй раунд турнира АТР в Санкт-Петербурге в парном разряде. В первом круге они обыграли шведско-американскую пару Роберт Линдстедт/Раджив Рам (6:3, 1:6, 10:6).

В следующем раунде россияне сыграют с парой Максим Мирный (Белоруссия)/Филипп Освальд (Австрия).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 175 190 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Евгений Донской/Карен Хачанов (Россия) - Роберт Линдстедт/Раджив Рам (Швеция/США, 4) - 6:3, 1:6, 10:6