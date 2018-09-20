Донской и Хачанов пробились во второй раунд турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисисты Евгений Донской и Карен Хачанов вышли во второй раунд турнира АТР в Санкт-Петербурге в парном разряде. В первом круге они обыграли шведско-американскую пару Роберт Линдстедт/Раджив Рам (6:3, 1:6, 10:6).
В следующем раунде россияне сыграют с парой Максим Мирный (Белоруссия)/Филипп Освальд (Австрия).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 175 190 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Евгений Донской/Карен Хачанов (Россия) - Роберт Линдстедт/Раджив Рам (Швеция/США, 4) - 6:3, 1:6, 10:6