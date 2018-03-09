07:48 | Теннис — ATP

Дональдсон успешно стартовал на крупном турнире в Калифорнии


Американец Джейми Дональдсон вышел во второй круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:1, 4:6, 6:4 он за 2 часа 9 минут победил своего соотечественника Эвана Кинга. Дональдсон выполнил пять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его следующим соперником будет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Джаред Дональдсон (США) - Эван Кинг (США, Q) - 6:1, 4:6, 6:4

Николас Кикер (Аргентина) - Иржи Веселы (Чехия) - 7:5, 6:3

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