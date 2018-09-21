Доминик Тим: "Южного смотрел еще по телевизору. Он лучший российский теннисист"

Финалист Roland Garros-2018 Доминик Тим, "посеянный" под первым номером на турнире в Санкт-Петербурге, поделился мнением о Михаиле Южном​, который провел в четверг свой последний матч.

- Он один из тех парней, кого я в юности смотрел по телевизору. И он до сих пор играл. Это уникальная ситуация. Таких игроков совсем немного. Я смотрел его по телевизору, потом на турнирах, когда стал выступать сам, а в этом году даже сыграл против него в Галле. Прошел, можно сказать, все стадии. Без сомнений, он один из лучших российских теннисистов. 499 побед - это же невероятно. Его в туре будет не хватать. Желаю ему всего самого лучшего. Может быть, в будущем он начнет тренировать, и иы еще встретимся в туре. (Мария Никулашкина)