Доминик Тим: "Теннисисты чаще проигрывают, чем выигрывают, поэтому титул - это большой успех"

Австриец Доминик Тим заявил, что условия на турнире в Буэнос-Айресе ему полностью подходят. Тим завоевал титул, а в финале победил словенца Альяжа Бедене – 6:2, 6:4.

– Когда ты побеждаешь, это всегда хорошие новости, потому что в принципе теннисисты часто проигрывают, чем выигрываю. Условия в Аргентине подходят для моей игры. Корты медленные, а температура воздуха высокая, – цитирует официальный сайт ATP Тима. – У меня была цель до начала недели завоевать трофей, и мне удалось эту задачу решить.