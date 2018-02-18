Доминик Тим стал вторым финалистом в Буэнос-Айресе

Австриец Доминик Тим вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе. Со счетом 6:2, 6:1 он всего за 1 час 4 минуты переиграл француза Гаэля Монфиса. Тим выполнил три эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. У Монфиса за весь матч не было ни одного брейк-пойнта. В финале Тим встретится со словенцем Альяжем Бедене.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 568 190 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Доминик Тим (Австрия, 1) - Гаэль Монфис (Франция) - 6:2, 6:1