00:10 | Теннис — ATP

Доминик Тим стал вторым финалистом в Буэнос-Айресе


Австриец Доминик Тим вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе. Со счетом 6:2, 6:1 он всего за 1 час 4 минуты переиграл француза Гаэля Монфиса. Тим выполнил три эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. У Монфиса за весь матч не было ни одного брейк-пойнта. В финале Тим встретится со словенцем Альяжем Бедене.

Буэнос-Айрес (Аргентина) 

Турнир ATP Argentina Open 

Призовой фонд 568 190 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Доминик Тим (Австрия, 1) - Гаэль Монфис (Франция) - 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/buenos/2018/

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