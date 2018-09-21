Доминик Тим: "Люблю вечерние матчи. Можно поспать подольше"

Первый "сеяный" St.Petersburg Open Доминик Тим после победы над Яном-Леннардом Штруффом во втором круге поделился мнением об игре в зале и следующем сопернике – россиянине Данииле Медведеве.

– Первого матча на турнире вам пришлось ждать до вечера четверга.

– И это хорошо. У меня было два дня, чтобы потренироваться перед первым турниром в зале в этом году. Против Штруффа всегда тяжело. Он хорошо играет, очень-очень мощно подает, со скоростью выше 210 километров в час. Мне же нужно было перестроиться с грунта на хард. Так что все сложилось удачно.

– Насколько комфортно вы чувствуете себя на харде в зале в целом и на этом корте в частности?

– Мне нравится играть в залах. Здесь нет ни солнца, ни ветра. Кондиции не меняются по ходу матча. Здесь же корт, как мне кажется, подходит всем. Он не быстрый, не медленный с хорошим отскоком. Мне нравится.

– Теперь вам предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым.

– Он проводит хороший сезон, выиграл два титула. Он очень молод. Мне кажется, мы играли с ним когда-то давно на турнире для 14-летних. Конечно, здорово для российской публики, что свой парень дошел до четвертьфинала и сыграет против первого "сеяного". Это будет хороший матч. С удовольствием приму этот вызов.

– Даниил сказал, что ему интересно сыграть с вами, потому что вы – игрок десятки. Какие сильные стороны вы ему покажете?

– У Даниила у самого сейчас лучший рейтинг в карьере. А в мужском теннисе ситуация такова, что каждый может обыграть каждого. Не только против него – против всех – надо показывать свой лучший теннис. А сильных сторон у меня много. За счет них я и побеждаю.

– Сегодня вы играли вечерний матч, и завтра тоже. Вы не устаете ждать началы игры так долго?

– Мне нравятся вечерние матчи. Это означает, что у меня есть возможность поспать подольше. А я это люблю. В туре мы должны быть готовы играть в любое время – хоть в 11 утра, хоть поздно-поздно вечером. (Мария Никулашкина)