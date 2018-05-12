Доминик Тим: "Чтобы обыграть Надаля на грунте, надо было показать невероятный теннис. Я это сделал"

Австриец Доминик Тим, который сенсационно обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале турнира серии "Мастерс-1000" в Мадриде (7:5, 6:3), прокомментировал свой успех. Отметим, что Надаль до этой встречи выиграл 50 сетов подряд на грунте.

– Мне надо было провести матч высочайшего уровня, и с этой задачей я справился. Чтобы обыграть Надаля, надо сыграть в невероятный теннис, – цитирует официальный сайт ATP Тима. – В Монте-Карло пару недель назад он меня разгромил. Но еа сей раз я вышел на игру с другим настроем.