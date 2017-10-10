Долгополов вышел во второй круг турнира в Шанхае после отказа Сока

Украинец Александр Долгополов пробился во второй круг турнира в Шанхае. Его соперник американец Джек Сок отказался от борьбы в третьем сете при счете 6:4, 1:6, 1:2.

В следующем раунде Долгополов встретится с Фелесиано Лопесом.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Харрисон Р. (США) - Чжан Цзэ (Китай, WC) - 6:2, 6:3

Бедене (Великобритания) - Лоренци (Италия) - 6:1, 6:4

Долгополов (Украина, Q) - Сок (США, 14) - 4:6, 6:1, 2:1 отказ 2-го игрока