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Долгополов, Робредо и Джаннесси - во втором круге турнира в Буэнос-Айресе

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Украинский теннисист Александр Долгополов обыграл серба Янко Типсаревича на турнире АТР в Буэнос-Айресе - 6:3, 6:3. В еще одном поединке испанец Томми Робредо одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини - 6:4, 6:3. Кроме того, во второй круг турнира вышли Гвидо Андреоцци (Аргентина), Карлос Берлок (Аргентина), Алессандро Джаннесси (Италия) и Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Буэнос-Айрес (Аргентина) 

Турнир ATP Argentina Open 

Призовой фонд 546 680 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Долгополов (Украина) - Типсаревич (Сербия, WC) - 6:3, 6:3

Берлок (Аргентина, WC) - Ковалик (Словакия, Q) - 6:4, 6:4

Андреоцци (Аргентина, Q) - Оливо (Аргентина) - 2:6, 6:4, 6:4

Рамос-Виньолас (Испания) - Пелья (Аргентина) - 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6)

Джаннесси (Италия) - Дутра Силва (Бразилия) - 5:7, 7:6 (8:6), 6:4

Робредо (Испания) - Фоньини (Италия) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/buenos/2017/

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