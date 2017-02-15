Долгополов, Робредо и Джаннесси - во втором круге турнира в Буэнос-Айресе

Украинский теннисист Александр Долгополов обыграл серба Янко Типсаревича на турнире АТР в Буэнос-Айресе - 6:3, 6:3. В еще одном поединке испанец Томми Робредо одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини - 6:4, 6:3. Кроме того, во второй круг турнира вышли Гвидо Андреоцци (Аргентина), Карлос Берлок (Аргентина), Алессандро Джаннесси (Италия) и Альберт Рамос-Виньолас (Испания).
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 546 680 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Долгополов (Украина) - Типсаревич (Сербия, WC) - 6:3, 6:3
Берлок (Аргентина, WC) - Ковалик (Словакия, Q) - 6:4, 6:4
Андреоцци (Аргентина, Q) - Оливо (Аргентина) - 2:6, 6:4, 6:4
Рамос-Виньолас (Испания) - Пелья (Аргентина) - 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6)
Джаннесси (Италия) - Дутра Силва (Бразилия) - 5:7, 7:6 (8:6), 6:4
Робредо (Испания) - Фоньини (Италия) - 6:4, 6:3