Долгополов провел договорной матч на турнире в Уинстон-Салеме?

Матч первого круга турнира в Уинстон-Салеме между украинцем Александром Долгополовым и бразильцем Тиагу Монтейру (3:6, 3:6) подозревается в том, что носил договорной характер, информирует sportdw.com. На это указывают несколько статистических данных, а также данные букмекерских контор.

Незадолго до начала поединка коэффициент на победу украинца стал резко расти. В результате многие конторы просто прекратили принимать ставки. За 15 минут до начала матча коэффициент Долгополова в одной из контор был 3.15. Это означало, что вероятность победы украинца всего 32 процента против первоначальных 74.

Этого не должно было происходить по нескольким причинам. Во-первых, из-за рейтинга ATP. Долгополов занимает 63-е место, а Монтейру – 114-е.

Во-вторых, украинец на завершившемся турнире в Цинциннати прошел квалификацию и обыграл финалиста турнира в Вашингтоне Кевина Андерсона. Монтейру же из семи своих матчей на харде в основных сетках турниров ATP не выиграл ни одного.

В-третьих, сам ход поединка вызывает вопросы. В четвертом гейме Долгополов потерял подачу после двух подряд двойных ошибок, а за весь матч он не имел ни одного брейк-поинта. Такое с ним за последние два года случалось только два раза. Монтейру же впервые в карьере провел матч на харде уровня ATP, в котором в геймах на его подаче ни разу не было "меньше".

Можно было бы сослаться на то, что Долгополов выступал с тейпом на ноге и ранее перенес травму голеностопа. Однако то же самое было на турнире в Цинциннати. Это не влияло на его статус фаворита, который стал резко падать только за пару часов до начала матча с Монтейру.

Теннисный антикоррупционный орган начал проводить проверку по этой встрече. Отмечается, что необычная ставочная активность сама по себе не является прямым показателем того, что матч был договорным.