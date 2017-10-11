Димитров вышел в третий круг турнира в Шанхае, Бедене отказался от борьбы

Болгарин Григор Димитров победил американца Райана Харрисона во втором круге турнира в Шанхае – 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). В третьем сете он отыграл три матч-бола. В следующем круге Димитров встретится с победителем матча Сэм Керри (США) – Фрэнсис Тиафо (США).

В другой встрече турнира британец Альяж Бедене отказался от борьбы в первом сете против немца Александра Зверева при счете 0:4.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Димитров (Болгария, 6) – Харрисон (США) – 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)

А. Зверев (Германия, 3) – Бедене (Великобритания) – 4:0 отказ 2-го игрока