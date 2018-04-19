Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, Джокович проиграл Тиму

Болгарин Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, обыграв немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

За выход в полуфинал соревнований Димитров поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном.

В другой встрече бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович проиграл австрийцу Доминику Тиму со счетом 7:6 (7:2), 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Кареном Хачановым.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария, 4) - Филипп Кольшрайбер (Германия) - 4:6, 6:3, 6:4

Доминик Тим (Австрия, 5) - Новак Джокович (Сербия, 9) - 6:7 (2:7), 6:2, 6:3