Димитров уступил Мюллеру и вылетел в первом круге турнира в Швейцарии

Болгарин Григор Димитров в первом круге турнира в Швейцарии уступил представителю Люксембурга Жилю Мюллеру - 6:7(9:11), 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту.

В другой встрече испанец Марсель Гранольерс обыграл швейцарца Анри Лааксонена (6:3, 3:6, 6:2). Француз Николя Маю уступил итальянцу Паоло Лоренци (4:6, 6:7 (4:7)).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 1 701 320 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мюллер Ж. (Люксембург) - Димитров (Болгария, 6) - 6:7(9:11), 6:4, 6:4

Гранольерс М. (Испания) - Лааксонен (Швейцария, WC) - 6:3, 3:6, 6:2

Лоренци (Италия) - Маю (Франция) - 6:4, 7:6(7:4)