Димитров уступил Мюллеру и вылетел в первом круге турнира в Швейцарии

Болгарин Григор Димитров в первом круге турнира в Швейцарии уступил представителю Люксембурга Жилю Мюллеру - 6:7(9:11), 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 21 минуту.
В другой встрече испанец Марсель Гранольерс обыграл швейцарца Анри Лааксонена (6:3, 3:6, 6:2). Француз Николя Маю уступил итальянцу Паоло Лоренци (4:6, 6:7 (4:7)).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 701 320 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мюллер Ж. (Люксембург) - Димитров (Болгария, 6) - 6:7(9:11), 6:4, 6:4
Гранольерс М. (Испания) - Лааксонен (Швейцария, WC) - 6:3, 3:6, 6:2
Лоренци (Италия) - Маю (Франция) - 6:4, 7:6(7:4)