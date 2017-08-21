Димитров поднялся на шестое место в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован рейтинг чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Болгарин Григор Димитров поднялся на 6-ю строчку после победы над Ником Киргиосом на турнире в Цинциннати. Австралиец вошел в топ-20 и теперь занимает 17-е место.
Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, занимающий 36-ю позицию. Лидирует по-прежнему испанец Рафаэль Надаль.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 21 августа
1 (1*). Надаль (Испания) - 7365 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) - 7145
3 (3). Зверев (Германия) - 4175
4 (4). Тим (Австрия) - 3535
5 (5). Вавринка (Швейцария) - 3150
6 (9). Димитров (Болгария) - 3060
7 (6). Чилич (Хорватия) - 2905
8 (7). Джокович (Сербия) - 2585
9 (8). Маррэй (Великобритания) - 2290
10 (10). Куэрри (США) - 2075…
36 (36). ХАЧАНОВ (Россия) - 980…
44 (43). РУБЛЕВ (Россия) - 779…
54 (51). МЕДВЕДЕВ (Россия) - 707…
82 (78). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 501...
85 (79). ДОНСКОЙ (Россия) - 494.
* - положение в предыдущем рейтинге