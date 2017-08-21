Димитров поднялся на шестое место в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован рейтинг чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Болгарин Григор Димитров поднялся на 6-ю строчку после победы над Ником Киргиосом на турнире в Цинциннати. Австралиец вошел в топ-20 и теперь занимает 17-е место.

Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, занимающий 36-ю позицию. Лидирует по-прежнему испанец Рафаэль Надаль.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 21 августа

1 (1*). Надаль (Испания) - 7365 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) - 7145

3 (3). Зверев (Германия) - 4175

4 (4). Тим (Австрия) - 3535

5 (5). Вавринка (Швейцария) - 3150

6 (9). Димитров (Болгария) - 3060

7 (6). Чилич (Хорватия) - 2905

8 (7). Джокович (Сербия) - 2585

9 (8). Маррэй (Великобритания) - 2290

10 (10). Куэрри (США) - 2075…

36 (36). ХАЧАНОВ (Россия) - 980…

44 (43). РУБЛЕВ (Россия) - 779…

54 (51). МЕДВЕДЕВ (Россия) - 707…

82 (78). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 501...

85 (79). ДОНСКОЙ (Россия) - 494.

* - положение в предыдущем рейтинге