Димитров победил Керри в третьем круге турнира в Шанхае

Болгарин Григор Димитров оказался сильнее американца Сэма Керри в третьем круге турнира в Шанхае. Он победил соперника в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:3). В следующем раунде его соперником станет или испанец Рафаэль Надаль, или итальянец Фабио Фоньини.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Димитров (Болгария, 6) – Керри (США, 10) – 6:3, 7:6 (7:3)