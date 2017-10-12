Димитров победил Керри в третьем круге турнира в Шанхае

Болгарин Григор Димитров оказался сильнее американца Сэма Керри в третьем круге турнира в Шанхае. Он победил соперника в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:3). В следующем раунде его соперником станет или испанец Рафаэль Надаль, или итальянец Фабио Фоньини.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Димитров (Болгария, 6) – Керри (США, 10) – 6:3, 7:6 (7:3)
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