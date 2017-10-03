Димитров победил Джумхура на старте турнира в Пекине

Болгарин Григор Димитров обыграл Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины в первом круге турнира в Пекине. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 3:6, 6:3. Во втором раунде он сыграет с победителем матча Пабло Куэвас (Уругвай) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

В другой встрече австралиец Ник Киргиос оказался сильнее грузина Николоза Басилашвили – 6:1, 6:2. Во втором круге он встретится с немцем Мишей Зверевым.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Димитров (Болгария, 3) – Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:1, 3:6, 6:3

Киргиос (Австралия, 8) – Басилашвили (Грузия) – 6:1, 6:2