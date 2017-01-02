Димитров обыграл Джонсона и вышел во второй круг турнира в Австралии

Болгарский теннисист Григор Димитров в первом круге турнира в Австралии одержал победу над американцем Стивом Джонсоном - 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 15 минут. В следующей стадии Димитров сыграет против француза Николя Маю.
В другом матче британец Кайл Эдмунд обыграл представителя США Эрнесто Эскобедо (7:6(7:4), 7:6(8:6). Следующим соперником Эдмунда станет победитель пары Виктор Троицки - Кеи Нишикори.
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp
Призовой фонд 437 380 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Димитров (Болгария, 7) - Джонсон (США) - 6:2, 6:3
Эдмунд (Великобритания) - Эскобедо (США, Q) - 7:6(7:4), 7:6(8:6)