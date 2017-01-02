Димитров обыграл Джонсона и вышел во второй круг турнира в Австралии

Болгарский теннисист Григор Димитров в первом круге турнира в Австралии одержал победу над американцем Стивом Джонсоном - 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 15 минут. В следующей стадии Димитров сыграет против француза Николя Маю.

В другом матче британец Кайл Эдмунд обыграл представителя США Эрнесто Эскобедо (7:6(7:4), 7:6(8:6). Следующим соперником Эдмунда станет победитель пары Виктор Троицки - Кеи Нишикори.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Димитров (Болгария, 7) - Джонсон (США) - 6:2, 6:3

Эдмунд (Великобритания) - Эскобедо (США, Q) - 7:6(7:4), 7:6(8:6)