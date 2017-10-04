Димитров обыграл Дель Потро и вышел в третий круг турнира в Пекине

Болгарин Григор Димитров обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в матче второго круга турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 2 часа и 2 минуты, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:5 в пользу третьей ракетки турнира.

В третьем круге Димитров встретится с испанцем Роберто Баутистой Агутом, который в предыдущем раунде победил британца Аляжа Бедене.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Димитров (Болгария, 3) - Дель Потро (Аргентина, WC) - 7:6 (8:6), 7:5