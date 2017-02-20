Димитров обогнал Надаля и вышел на второе место в чемпионской гонке ATP

Болгарин Григор Димитров обогнал испанца Рафаэля Надаля и поднялся на второе место в чемпионской гонке ATP. Лучший из россиян - Даниил Медведев - потерял пять позиций и опустился на 28-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 20 февраля

1 (1*). Федерер (Швейцария) – 2000

2 (3). Димитров (Болгария) – 1310

3 (2). Надаль (Испания) – 1245

4 (7). Цонга (Франция) – 995

5 (5). Гоффен (Бельгия) – 830

6 (4). Вавринка (Швейцария) – 810

7 (6). Баутиста-Агут (Испания) – 520

8 (14). Нишикори (Япония) - 480

9 (8). Раонич (Канада) – 450

10 (37). Харрисон (США) - 427...

28 (23). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 245...

32 (26). РУБЛЕВ (Россия) – 224...

95 (77). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 100

* - положение в предыдущем рейтинге