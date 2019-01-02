Димитров, Нисикори и Шарди вышли в третий круг турнира в Брисбене

Григор Димитров вышел в третий круг турнира ATP в Брисбене. В матче второго раунда болгарский теннисист обыграл австралийца Джона Миллмэна – 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 29 минут.

В других матчах дня японец Ясутака Утияма обыграл британца Кайла Эдмунда (7:6(8:6), 6:4), представитель Канады Милош Раонич переиграл серба Миомира Кецмановича (6:3, 7:6 (7:2), еще один представитель Японии Кей Нисикори взял верх над американцем Денисом Кудлу (7:5, 6:2), а француз Жереми Шарди обыграл австралийца Ника Кирьоса (6:7(5:7), 6:2, 6:3).

Брисбен (Австралия)



Турнир ATP Brisbane International



Призовой фонд 527 880 долларов



Открытые корты, хард

Одиночный разряд



Второй круг



Григор Димитров (Болгария, 6) – Джон Миллмэн (Австралия) – 6:3, 6:4



Ясутака Утияма (Япония, Q) – Кайл Эдмунд (Великобритания, 3) – 7:6(8:6), 6:4

Кеи Нишикори (Япония, 2) – Денис Кудла (США) – 7:5, 6:2



Милош Раонич (Канада, 5) – Миомир Кецманович (Сербия, Q) – 6:3, 7:6 (7:2)

Жереми Шарди (Франция) - Ник Кирьос (Австралия, 8) - 6:7(5:7), 6:2, 6:3