Димитров и Цонга пробились во второй круг турнира в Лондоне

Болгарин Григор Димитров победил американца Райана Харрисона в первом круге турнира ATP в Лондоне. В следующем круге он сыграет с победителем матча Жюльен Беннето - Джеймс Уорд.
В другом поединке турнира француз Жо-Вилфрид Цонга обыграл соотечественника Адриана Маннарино. В следующем круге он встретится либо с Николозом Басилашвили, либо с Жилем Мюллером.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Aegon Championships
Призовой фонд 1 836 660 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Димитров (Болгария, 6) - Харрисон (США) - 6:3, 6:1
Цонга (Франция, 5) - Маннарино (Франция) - 6:2, 6:2