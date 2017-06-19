Димитров и Цонга пробились во второй круг турнира в Лондоне

Болгарин Григор Димитров победил американца Райана Харрисона в первом круге турнира ATP в Лондоне. В следующем круге он сыграет с победителем матча Жюльен Беннето - Джеймс Уорд.

В другом поединке турнира француз Жо-Вилфрид Цонга обыграл соотечественника Адриана Маннарино. В следующем круге он встретится либо с Николозом Басилашвили, либо с Жилем Мюллером.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Aegon Championships

Призовой фонд 1 836 660 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Димитров (Болгария, 6) - Харрисон (США) - 6:3, 6:1

Цонга (Франция, 5) - Маннарино (Франция) - 6:2, 6:2