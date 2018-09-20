Денис Шаповалов: "После пяти сетов три играть очень легко"

Седьмая ракетка турнира в Санкт-Петербурге Денис Шаповалов после победы над Маттео Берреттини (7:6, 4:6, 6:0) во втором круге рассказал, что пока не справился со сменой часовых поясов.

– Матч очень сложный был. Берреттини очень хорошо подавал, в том числе по углам. У него было много эйсов или почти эйсов. Так что трудно было. Во втором сете был только один гейм, в котором внимание ушло. Потом я пошел в туалет, постарался как-то переключиться и начать сначала. В третьем сете мне немного повезло. Он промазал слета на брейк-пойнте в первом гейме, и после этого я почувствовал уверенность и начал намного лучше играть. Во втором сете ощущалась небольшая усталость. Я еще не переключился на ваше время. Третий день в Европе для меня как раз самый тяжелый. Очень рад, что я смог сегодня это преодолеть. Не скажу, что было тяжелее физический, просто чувствовал себя уставшим, что ли, а в третьем сете я начал бороться за каждое очко и прибавил, – сказал Шаповалов.

– На четвертьфинал с Мартином Клижаном вас хватит?

– Завтра все должно быть нормально. Физически чувствую себя хорошо. Я уже привык по пять сетов играть. Мои последние матчи были из трех сетов. Так что три – это легко. (Мария Никулашкина)